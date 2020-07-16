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İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kesin karar 5 Ağustos'ta verilecek

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'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili kararın 5 Ağustos'ta düzenlenecek AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında verileceği belirtiliyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan konulardan biri de, son dönemde tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ydi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre Erdoğan toplantıda, “Sözleşmeye tepki var. Uygulama hatalı. Halkın sesine kulak vermeliyiz” değerlendirmesini yaparak, sözleşmeden çekilinmesi gerektiğini belirtti.

"Sözleşmeden çekilmek gerekiyor"

Toplantıda sözleşmeden çekilmek yerine, yorum yapılabileceği önerileri gelirken, çekincenin ise sadece sözleşme imzalanırken konulabileceği belirtildi. Bazı kurmaylar, sözleşme imzalanırken çekince konulmamasını eleştirdi. Yorum konulmasının ise yetersiz olacağı, sözleşmeden çekilinmesi gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

5 Ağustos’ta karar verilecek

İki farklı görüşün savunulduğu toplantıda Erdoğan’ın, kurmayları arasında oylama yaptığı öğrenildi. Oylamadan sonra, kesin kararın 24 Temmuz’da Ayasofya’nın açılmasının ardından, 5 Ağustos’ta düzenlenecek MYK toplantısında verilmesi benimsendi.

Karşı çıkılan madde:

- Madde 4/3: Taraflar bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.

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