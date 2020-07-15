Edwin Gyasi Beşiktaş'a geliyor

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Edwin Gyasi'nin eşyalarını toplayarak CSKA Sofya'dan ayrıldığı ve İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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Afrika basını Edwin Gyasi'nin CSKA Sofya ile yollarının ayırmasının ardından oyuncunun Beşiktaş'a transferinin artık daha güçlü bir ihtimal olduğunu ve önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceğini yazdı.

Daha önce Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen, Edwin Gyasi'nin eşyalarını toplayarak CSKA Sofya'dan ayrıldığı ve İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Edwin Gyasi 2018 yılında Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olmuştu.

KAYNAK: FUTBOLARENA