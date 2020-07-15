Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5419'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 215.940'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONA TABLOSU İSE ŞÖYLEYDİ;