Galatasaray'a Maicon şoku! Maaşını istedi

Al Nasr'a kiralanan Maicon'u "bonservisiyle birlikte vermek" için yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca oyuncunun maliyeti Galatasaray'a kaldı

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Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nasr kulübü öncelikle 5 Ekim tarihine kadar anlaşmayı uzatmak istedi ancak Galatasaray karşılığında ciddi bir kiralama bedeli talep edince vazgeçti.

"GALATASARAY'DAN MAAŞ TALEP ETTİ"

Bunun üzerinde Arap kulübü, Maicon'un menajeriyle temasa geçerek Temmuz ayı maaşını ödemeyeceklerini ve bunu da Galatasaray'ın ödemesi gerektiğini bildirdi. Menajer de Galatasaray ile görüşerek maaşı ile Türkiye'ye dönmek için bilet alınmasını talep etti ve idmanlara katılması gereken tarihin ne zaman olduğunu sordu.

Öte yandan verilen bilgilere göre Arap kulübü, oyuncunun son ay kirasını ödemedi ve verdiği arabayı da geri istedi.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ile 2.2 milyon euro garanti ücretli gelecek sezon sona erecek bir anlaşması bulunuyor.