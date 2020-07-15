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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA, Ay araştırmaları için Japonya ile ortak oldu

NASA, Artemis programı kapsamında Japonya ile yeni bir anlaşma imzaladı.

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NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis görevini 2024 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor ve proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA, Japonya hükümeti ile Artemis programı kapsamında güçlerini birleştiren yeni bir anlaşma imzaladı. İnternet üzerinden gerçekleşen anlaşma, 9 Temmuz'da hayata geçti.

"Ortaklığımızı güçlendiriyoruz'' 

NASA yöneticisi Jim Bridenstine ile Japonya'nın Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Koichi Hagiuda arasında imzalanan anlaşma sonrasında konuşan Bridenstine, "Bugün bu anlaşmayı imzalamak, ABD ile Japonya'nın uzaydaki başarılı iş birliğinin uzun geçmişine dayanıyor. Japonya'nın Artemis'e verdiği güçlü desteği takdir ediyoruz ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sahip olduğumuz sağlam ortaklığı Ay'a da taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay yörüngesine istasyon kurulacak 

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.

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