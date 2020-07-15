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İtalya, COVID karşıtı önlemlerini 31 Temmuz'a kadar uzatıyor

İTALYA koronavirüsle mücadele için seyahat önlemlerinin 31 Temmuz'a kadar uzatılacağını duyurdu. Açıklama İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'dan geldi.

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İtalya'da seyahat önlemleri uzatılacak. İtalya Sağlık Bakanı Speranza “Önlemler kapsamında, Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerden seyahat eden kişilerin İtalya’ya direkt uçması ya da aktarma yapması yasak” dedi.

14 günlük karantina

Ayrıca alınan kararlara göre, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden gelen tüm yolcular için 14 günlük karantina uygulanacak. Koronavirüs karşıtı verilen mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Speranza, “Maç hala bitmedi, oynanıyor. Bu son derece endişe verici bir küresel durumu küçümsememek gerekiyor. Küresel düzeyde virüsün yayılımı hala hızlıdır” ifadesini kullandı.

Speranza, seyahat önlemlerinin yanı sıra kapalı alanlarda maskelerin zorunluğu , sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve ihlal edenlere cezai yaptırımlar kapsamında daha sıkı kontrolleri yapıldığını açıkladı.

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