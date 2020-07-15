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Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 15:15'te gerçekleştiği bildirildi.

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Akdeniz'de meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Marmaris açıklarında gerçekleşen depremin 22.6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli 3.6 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 3.6 olduğu duyruldu.

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