Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin 15:15'te gerçekleştiği bildirildi.Abone ol
Akdeniz'de meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Marmaris açıklarında gerçekleşen depremin 22.6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Kandilli 3.6 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 3.6 olduğu duyruldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 73.95 km.Dodecanese (Yunanistan), 160.78 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 15.07.2020, 15:16:36 TSİ
Enlem : 35.1055 N
Boylam : 27.9091 E
Derinlik : 22.41 km
Detay : https://t.co/UuMSEURy2e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi