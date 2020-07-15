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İstanbul'da korkunç olay! Cesedini 8 parçaya ayırıp poşet içinde TEM'e attılar kimliği belli oldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da dün TEM Otoyolunda öldürüldükten sonra 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan cesedin Esenyurt'ta 5 gündür kayıp olan tekstilci işadamı 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı.

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TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.  Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ceset parçaları, tekstil işi yapan 48 yaşındaki kişiye ait çıktı

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

Polis katil yada katilleri arama çalışması başlattı

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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