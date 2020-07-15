BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 398,88
HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu yankı uyandıran iddiayla ilgili konuştu gerçeklik payı yüksek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman hükümetinin Türk ailelerin çocuklarına el koyduğu haberlerinin gerçeklik payının çok yüksek olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Abone ol

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında yayınlanan “Alman hükümeti Türk ailelerin çocuklarına el koyuyor” haberi büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce aile programın ihbar hattını arayarak yardım çağrısında bulundu.

Programı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da canlı yayına bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, Alman hükümetinin Türk ailelerin çocuklarına el koyduğu haberlerinin gerçeklik payının çok yüksek olduğunu ve konuyu çok yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu yaptığı önemli açıklamalarla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yüreğine su serpti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayındaki açıklamasında şunları kaydetti: 

"Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz konularda gerçeklik payı çok yüksek. Bugün gündeme getirdiğiniz ailemizin çocuklarıyla ilgili konuyu da ilk günden beri takip ediyoruz. Geçmişte de haklı veya haksız ailelerinden alınan çocuklar var. Bu çocukları bazı bölgelerde, eşcinsel şekilde birlikte yaşayan insanlara aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar. Biz bunların bir çoğunu geçmişte engelledik. Hatta yine çocukları almak için talepte bulunan Türk aileleri oldu. Almanya'da yaşayan Türk toplumunu daha duyarlı hale getirmek için bazı çalışmalar yaptık. Bazen haklı sebeplerden dolayı da aileden çocuk alınabiliyor. Ama çocuk alınsa bile haklı sebepten dolayı bu çocukların kime verileceği konusunda kasıtlı tutumlar gördük. Ayrıca Berlin'de var olan bir kreşten yer kiralayarak ve bu tür durumlarda o çocuklarımızı Türklerin ve Müslümanların görev aldığı bir bölümde barındırıyoruz. Biraz önce gündeme getirdiğiniz konuda ise başından beri takip ediyoruz. Bir yargı süreci var. Avrupa'da özellikle Almanya'da sadece bu vaka için söylemiyorum son 5-6 yıldır gündemimizde olan bir konu, hepsine de vakıfız.

Tereddüt ettikleri durumda vatandaşlarımızın herhangi bir kuruma giderken, tereddüt ettikleri durum olduğu zaman bizim yurt dışındaki konsolosluklarımıza, büyükelçiliğimize başvurabilirler. Şu an nöbetçi telefonlarımız var. Her gün bir memurumuz yanında telefonu tutuyor ve 7 gün 24 saat artık misyonlarımız da hizmet veriyor. Sabahın 2'sinde de bir şey olsa vatandaşlarımız bizi arasın. Biz vatandaşlarımızın yanında oluruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş yabancı sınırlamasında rengini belli etti
Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır
Erdoğan'dan 15 Temmuz töreninde tarihi açıklamalar! Gelin deyip herkese çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında sürpriz görüşme! Tebrik ve davet
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım
Bakan Mustafa Varank tepki gösterdi: Bu bir hakaret
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz şehidi polis memuru mezarı başında anıldı
Yeni Ford Puma Türkiye’de konforu göz doldurdu
CHP'li Engin Altay: Çoklu baro kanununun iptali için yarın AYM'den randevu isteyeceğiz
İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist teslim oldu
Carrefour kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş koyun fiyatları
Binnur Kaya kimdir evli mi Binnur Kaya biyografisi
Yorumlar 1 yorum