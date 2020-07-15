Filistinli baba kızına 'Ayasofya' ismini verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın ibadete açılması Müslüman ülkelerde de bayram havası estirdi. Öyle ki Filistinli bir baba karar sonrası dünyaya gelen kızına "Ayasofya" ismini verdi.

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Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'nin yanında dünyadaki diğer Müslüman ülkelerde de büyük sevinç yaşandı. Birçok bürokrat, sanatçı ve siyasetçiden tebrik ve takdir mesajları gelirken Ayasofya önünde toplanan halk ilk ezanı ve Ayasofya'nın aslına döndürülmesini coşkuyla karşıladı.

Müslüman ülkelerde bayram havası

Müslüman ülkelerde de sevinçle karşılanan gelişme mazlum Müslüman coğrafyalar için umut ışığı oldu. Filistinli bir baba Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından dünyaya gelen kızına "Ayasofya" ismini verdi.