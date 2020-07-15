Şenol Güneş yabancı sınırlamasında rengini belli etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun tüm paydaşlarının karşı çıktığı yabancı sayısının azaltmasından yana.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet Gazetesi'ne konuştu. Güneş, birçok farklı görüşün gündeme geldiği yeni yabancı sınırlamasını yorumladı.

''Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım''

Yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı; "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken, yerli ve yabancı uyumu başarıyla uygulanmalıdır. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. A Milli Takım'a alındığında da ödüllendirilmeliler.

''Sayı 3 sezon içinde kademeli olarak azaltılacak''

Federasyon yeni yabancı kuralıyla birlikte, kadrolarda izin verilen sayı 3 sezon içinde kademeli olarak azaltılacak. Gelecek sezon takımlar 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak sahada yalnızca 8 yabancı futbolcu görev alabilecek. 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan mutlaka 1 oyuncu olacak.''

Yabancı sayısı kademeli olarak düşecek

2021-2022 sezonunda takımların sözleşme yapabileceği yabancı oyuncu sayısı 12'ye, sahada yer alabilecek oyuncu sayısı 7'ye düşecek. Ayrıca ilk 11'de bir de altyapıdan yetişmiş futbolcu olacak. 2022-2023 sezonunda takımlar 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilecek, bu oyunculardan sahada en fazla 6'sı yer alabilecek. İlk 11'de altyapıdan yetişmiş futbolcu sayısı ise 2'ye çıkacak.