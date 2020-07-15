Bu hataları asla yapmayın! İdeal maske nasıl olmalı? Prof. Dr. İftahar Köksal anlattı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ilde kullanımını zorunlu olan maskeler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, maske kullanımıyla ilgili olarak Sözcü'den Eser Akgül'e önemli değerlendirmeler yaptı.

Prof. Köksal, "Yaz aylarında kullanılan maskelerin farklı bir türü yoktur. Maskelerin standart özellikleri yaz veya kışa göre farklı değildir. Kumaş maskeler her ne kadar bir bariyer oluştursa da ne kadar koruduğu kesin olarak bilinmemektedir. Eğer kumaş maskeler kullanılacaksa gözeneklerine dikkat etmek ve sık dokunmuş olanları tercih etmek gerekir" önerisinde bulundu.

İdeal maske nasıl olmalı

Prof. Köksal, maskenin kalitesini anlamak için yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:

Naylon kumaşlardan yapılan maskeler yazın çok terleteceğinden tercih edilmemelidir. Pamuklu veya ipek kumaştan yapılanlar tercih edilmelidir. Maskenin kalitesini belirlemek için şu basit yöntem uygulanabilir; takıldıktan sonra maskenin hemen önüne el yaklaştırılıp, nefes verildiğinde, avuçta nefesinizin sıcaklığını hissediyorsanız o maskenin koruyuculuğu iyi değildir. Kumaşın kalınlığına göre, çift veya üç kat kumaştan yapılabilir.

Maskeler kirlendiğinde veya ıslandığında hemen değiştirilmelidir. Bunun dışında kullanıp süresine bağlı olarak mümkünse günde iki kez ya da bir kez değiştirmek yerinde olur. Yani kumaş maskeler en iyimser durumda günlük kullanılmalı ve mutlaka gün sonunda yıkanmalıdır."

Köksal, "Terleme durumunda nelere dikkat edilmeli?" sorusuna da "Terleme durumunda maskeler ıslanacaktır. En kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Nemlenen maskeler deri bakterilerinin enfeksiyon yapmasına ve gözeneklerin tıkanmasına, deri aşınmasına yol açabilir.

"Hangi hataları asla yapmayalım?"

"Sıcak havalarda maske kullanımında hangi hatalar hangi sağlık sorunlarına yol açabilir? Hangi hataları asla yapmayalım?" sorusu üzerine de Köksal, şunları kaydetti:

Maskelere dokunulması, terleyince çıkarılması ya da çene altına indirilmesi, burnun açıkta bırakılması sıkça yapılan hatalar ve el hijyenine de uyulmadığı için virüs bulaştırma riskini artıracaktır.

Hastanelerde kullanılması gereken N95 ve benzeri maskeler günlük kullanım için uygun olmayan maskelerdir ve CO2 zehirlenmesine yol açabilirler. O nedenle dışarıda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Maske tek başına koruyucu değildir. Sosyal mesafe ve el hijyeni korunmanın önemli diğer parçalarıdır. Toplu taşım araçlarında risk yüksek olduğundan maske takılmak zorundadır. Eğer gidilecek yere yürüyerek gitmek mümkünse yürümeyi tercih etmelidir. Yürürken de sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Uygun koşullar olduğunda kısa süreli de olsa el hijyenine dikkat ederek maske çıkarılabilir.