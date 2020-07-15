Çağla Altunkaya kimdir Acun Ilıcalı'nın sevgilisi yaşı kaç?

Acun Ilıcalı ile arasında 30 yaş olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya magazin basının gündemi. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına mesaj yollayan Ayça Çağla Altunkaya merak konusu oldu. Peki gözlerden uzak olmayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya kimdir, yaşı kaç? Ayça Çağla Altunkaya boyu kaç santim?

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Magazin basınında son günlerde sık sık konuştuğu isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya. İlk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. Geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi, Acun Ilıcalı sosyal medyasından yaptığı canlı yayına katılmış ve ilginç bir yorum yapmıştı. Bu olayın ardından Ayça Çağla Altunkaya yeniden merak konusu oldu. Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir, aslen nereli ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ailesi kimdir?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına “Whatsappında bir şey yazdım” notunu düştü. Herkesi şaşırtan ve canlı yayın sırasında gönderilen bu not Şeyma’ya bir gönderme olarak da algılandı.

2000 doğumlu olduğu bilinen Altunkaya'nın, Acun ile olan ilişkisini sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni pozları ortaya çıktı.

İlk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görüntülenen daha sonra O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun ile olan yeni pozları sosyal medyanın gündemi oldu.

Daha önce 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni pozları beğeni topladı.

Peki Acun Ilıcalı ile Mikonos sokaklarında birlikte yürürken görüntülenen ve estetiksiz eski hali olay olan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.