Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki davada ilk duruşma 21 Ocak'ta

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 21 Ocak 2021'de yapılacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma yapılmıştı.

Savcılıkça tamamlanan soruşturmada şüpheli Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, iddianameyi değerlendirerek kabulüne karar verdi. Duruşma günü veren mahkeme, Güven ve Bulutsuz ile avukatlarına tebligat yapılarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti. Mahkeme ayrıca Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkındaki "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma dosyasının da sonucunun beklenmesine karar verdi. Taraflar, 21 Ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.



"Olay sırasında yalnızdılar"

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven'in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini kaydetti.