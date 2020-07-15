Hatay'dan iğrenç haber! Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yakalandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yakalanan 60 yaşındaki adam gözaltına alındı.

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Hatay'dan gelen haber mide bulandırdı. 60 yaşındaki adam evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yakalandı.

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.