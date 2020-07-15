Su çilesi günlerce sürmüştü! İSKİ'ye tepki büyük

ŞİLE'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve 6 gün süren su sorunu bu hafta çözüme kavuştu. Şilelilerin suyu yeniden akmaya başladı. Ancak vatandaşların suların tekrar kesilmesi olasılığı karşısında tedirginlikleri devam ediyor.

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ŞİLE'de geçtiğimiz hafta yaşanan su sorunu nihayet çözüme kavuştu ama bölge halkının tedirginliği sürüyor.

Evdeki kova ya da damacanalarını suyla dolduran köylüler mağduriyetlerini dile getirirken, İSKİ'ye tepkiler ise sürüyor.

"Böylesi hiç olmadı"

Şile Alacalı Köyü'nde yaşayan ve günlerce sularının akmadığını belirten 72 yaşındaki Munise Özgür çektiği zorlukları dile getirdi. "Çözümü vardı da niye şimdiye kadar yapmadılar" diyen Özgür, "Öldük yavrucuğum susuzluktan. Benim oğlum sular idaresinde, İSKİ'de. Yok öyle sular akmıyor yok imkân yok dediler. Madem bu zamana kadar yoktu da şimdi de diyorlarmış ki aşağıdan takviye ettik sıkıntı çekmeyeceksiniz. Madem bu kadar kolaylık vardı da niye bu köyü bunca zaman susuz bıraktınız? Yazık günah. Yok böylesi hiç olmadı. Kesiliyordu ama sabah kesiliyorsa akşam geliyordu. Sabah kalkıyorduk suyumuz var. Bu sefer çok oldu yani. Millet rezil oldu yani hakikaten çok zorluk çektik" ifadelerini kullandı.



"İSKİ'yi aradık, bizim kesintiden haberimiz yok dediler"

Hayvanlarına dereden çamurlu su içirdiğini belirten ve "perişan olduk" diyen Ayten Yabancı ise İSKİ'ye sitem etti. Yabancı, "Bildiriyoruz. İSKİ'yi arıyoruz. Bizim haberimiz yok diyorlar. İlk defa siz söylediniz diyorlar. Cuma günü kesilmişti. Cumartesi günü bildirdik. Üstünden 24 saat geçmişti ama hiç haberimiz yok dediler. Çok arayan olmuş yani köylüler komşularımız hep aramışlar. Bizim evden bile iki kişi aradı" şeklinde konuştu.

"Bizi neden o kadar mağdur bıraktılar?"

"Çok sorunlu günler geçirdik" diyen doğma büyüme Şileli Ayten Yabancı, "Çok perişanlık yaşadık. Zorluklarla geçirdik beş günümüzü. Hayvan insan bağ bahçe misafir hepsi perişan olduk. Başka yerden su da bulamadık. Derelerden sular getirdik. Kırmızı suları hayvanlara içirdik. Çeşmeden de akmadı. Tankeri de göremedik. Geçtiğini gördük anca yoldan. Başka hiçbir çözüm göremedik biz. Önceden neden yapılmadı madem çözüm basitti? Bizi neden o kadar mağdur bıraktılar?" şeklinde konuştu.