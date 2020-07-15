Umut Nayir, son testinin negatif olduğunu açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

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Beşiktaş'ın genç golcüsü Umut Nayir, koronavirüsü atlattığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Umut Nayir, şu ifadeleri kullandı; ''24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.

''Sahada olamayacağım''

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

''Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten''

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten.''