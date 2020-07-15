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HABER /  POLİTİKA

Rusya'dan 15 Temmuz paylaşımı: Kesinlikle kabul edilemez

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, '15 Temmuz' paylaşımında Rusya'nın anayasaya aykırı eylemleri kesinlikle kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada önemli ifadelere imza attı.

"Kesinlikle kabul edilemez"

Açıklamada şunlar kaydedildi: 15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır.

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