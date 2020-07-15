Rusya'dan 15 Temmuz paylaşımı: Kesinlikle kabul edilemez

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, '15 Temmuz' paylaşımında Rusya'nın anayasaya aykırı eylemleri kesinlikle kabul edilemez bulduğunu açıkladı.Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada önemli ifadelere imza attı.
"Kesinlikle kabul edilemez"
Açıklamada şunlar kaydedildi: 15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır.
#15Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. #Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır. pic.twitter.com/nGcVBNgmrX— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 15, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'dan Ankara'ya 15 Temmuz'u anma sürüşü başladı