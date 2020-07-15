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Antalya'da cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı damda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da cezaevinden yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

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Herkesi tedirgin eden olay, saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171. Sokak'ta meydana geldi.

Bir süredir sokaktaki metruk binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta belli olacak

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Karakoyun'un koronavirüs nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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