Raporlar ortaya çıktı! FETÖ ihanetinin faturası 1.3 trilyon TL

FETÖ’nün hain darbe girişiminin ekonomiye faturası hesaplandı. Hazırlanan rapora göre, 251 vatan evladını şehit eden eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün, ülke ekonomisine verdiği zarar da 1.3 trilyon lirayı buldu.

Abone ol

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ekonomiye de zarar verdi. İhanetin ekonomiye ve 83 milyonun omuzuna yüklediği fatura 1.3 trilyon lirayı buldu.



Sabah'tan Dilek Güngör, darbe girişiminden sonra ekonomideki tahribatı anlamak için kamu kurum ve kuruluşlarından kalem kalem istenen zarar tespiti çalışmasıyla hazırlanan, bugüne kadar açıklanmayan rapora ulaştı.

Döviz kurlarının fırlaması, yatırımların azalması, turizm gelirlerinin azalması



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu koordinasyonunda hazırlanan raporla, darbe gecesi çıkan olaylar sonucu oluşan maddi zarar, darbe girişiminin ardından CDS primi ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının fırlaması, turizm gelirlerinin azalması, ülkeye giren yatırımların azalması, büyümenin olumsuz etkilenmesi gibi makro ekonomik veriler ile ülkenin marka değerindeki kayıp hesap edildi.

Buna göre, 31.10.2017 tarihi itibarıyla, ülke ekonomisi genelinde 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklı olarak gerçekleşen maddi zarar 1.4 milyar TL, ekonomik zarar 123.4 milyar TL, ülkenin marka değerindeki değer kaybından kaynaklı zarar 745.3 milyar TL oldu. Toplam zarar ise 870 milyar TL'yi buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak 30.06.2020 tarihi itibarıyla bu rakam güncellendiğinde ise toplam zarar 1 trilyon 265 milyar TL'yi geçti.



Rapor hazırlanırken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Genel Sekreterliği, bakanlıklar, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk Hava Yolları ve kamu bankalarından bilgi talep edildi.