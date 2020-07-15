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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun, Milli Mücadele ruhu için yazdığı 15 Temmuz Destanı adlı eseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile seslendirildi.

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İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü 15 Temmuz Destanı isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu.

Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

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