BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 398,80
HABER /  GÜNCEL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

Abone ol

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partili Özdağ: Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi; almadım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Korona aşısı son aşamaya hazır! 30 bin kişi üzerinde denenecek
Erdoğan'dan 'Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun' teklifine yanıt: Doğru olmaz O planlandı
Erdoğan'dan 15 Temmuz değerlendirmesi: Karşılaştığımız sıkıntıların en kalleşçesiydi
Koronavirüsle mücadele! Kurban Bayramı’nda bazı illere kısıtlama getirilebilir
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
1994 model Şahin'i 66 bin liraya satılığa çıkardı
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe'de Kruse gitti derdi bitmedi
Dilara Aydın yaşı kaç sevgilisi kimdir? Exatlon Challenge Dilara blog
Yorumlar