Adana'da gizlice içeri girip akılalmaz cinayeti gerçekleştirdi

ADANA'da kahvehanenin arkasından içeri giren şahıs, içerideki Emrah Gülçiçek'i başından ve karnında vurarak ölümüne sebep oldu.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4377 sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kahvehanenin arka kapısından girerek içeride oturan Emrah Gülçiçek’in başına ve karın kısmına tabanca ile ateş ederek infaz etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli koşarak kaçtı.

Mahalleli silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Emrah Gülçiçek’in öldüğünü belirledi. Gülçiçek’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.