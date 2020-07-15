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Beşiktaş kanadına Hollandalı Edwin Gyasi iddiası

Gana basını tarafından, CSKA Sofya'dan ayrılan kanat oyuncusu Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.

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Football Ghana'nın, CSKA Sofya'daki sözleşmesinin bitişiyle takımdan ayrılan Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Haberde, Gyasi'nin Avrupa'dan birçok talibinin olduğu ancak taleplerini karşılayan kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

2018'de Norveç ekibi Aalesund'dan CSKA Sofya'ya transfer olan Gyasi, Bulgar ekibinde toplam 60 maçta süre alıp 6 gol ve 10 asistlik skor katkısında bulundu. Gyasi'ye CSKA'daki son maçında plaket verildi.
AZ Alkmaar altyapısında yetişen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar Gana Milli Takımı formasını da 5 kez sırtına geçirdi. 1.85 boyundaki Gyasi geçmişte Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda ve Dallas formaları da giydi.

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