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Tunceli'de inşaat halindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı

TUNCELİ'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

TUNCELİ'de hayırsever bir iş adamı tarafından Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ata Sokak'ta yaptırılan inşaatı süren kültür merkezinin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Olayda; çatıda bulunan 2 işçi, çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.

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Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

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İtfaiye ekipleri, binaya uzatılan yangın merdiveni sayesinde iki işçiyi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı.

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