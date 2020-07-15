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Korona aşısı son aşamaya hazır! 30 bin kişi üzerinde denenecek

ABD'de insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.

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New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, Corona virüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

Yan etkisi görülmedi
Aşının denendiği gönüllülerin kanında Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, Corona virüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirdiği ifade edilen araştırmada, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasının grip benzeri belirtiler gösterdiği, bu durumun yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer aşı semptomlarına benzediği ve olağan dışı olmadığı kaydedildi.

30 bin kişi üzerinde denenecek
Potansiyel Covid-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, Covid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

İlk etapta genç ve yetişkinler
İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

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