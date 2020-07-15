Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'ı satın aldı Türk halkından destek istedi

Acun Ilıcalı, Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ı satın aldığını 'Maceramız başlıyor' şeklinde duyururken, kulübün Instagram hesabına da destek istedi.

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Acun Ilıcalı, aylardır konuşulan bir dedikoduyu noktaladı. Ilıcalı daha önce katıldığı bir Instagram canlı yayınında Avrupa'dan bir kulüp alacağını açıklamıştı. Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard olduğu ortaya çıkmıştı.

''Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum"

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Acun Ilıcalı ilk kez yaptığı açıklamada 'Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra Fortuna'yı takip edin.'' sözlerini kullandı.

''Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış''

Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.''

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda satın almış olacağı Hollanda ekibine hangi transferleri yapacağı merak konusu.