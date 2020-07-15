Malatya’da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika olarak geçti

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde saat 07.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre sarsıntı yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşti.

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Malatya'da son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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