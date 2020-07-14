İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı çarşamba akşamı saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı çarşamba akşamı saat 19.00'dan itibaren Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesi ile Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise Üsküdar sahil yolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak.

Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.

İETT otobüsleri ve büyük araçlar alternatif yol olarak Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ve Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil yolunu kullanabilecekler.