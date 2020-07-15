BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 399,09
HABER /  DÜNYA

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla Bakü'de çok sayıda kişi yürüyüş yaptı. İzinsiz yürüyüşe katılanlara polis de destek verdi.

Abone ol

Sputnik muhabirinin aktardığına göre yürüyüşe binden fazla kişi katıldı. Ama henüz resmi rakamlar mevcut değil. Mitinge katılanları vatansever sloganlar atıp Azerbaycan'nın başkentinde, merkez sokaklarında yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte; 'Karabağ bizim', 'Yaşasın Ordumuz', 'Askerler ileri', 'Başkomutan, seferberlik ilan et' gibi sloganlar atıldı.

Meclis binasına girmeye çalıştılar

Katılımcılardan bir grup meclis binasına girmeye çalıştı ama polis tazyikli su kullanarak bu girişimi durdurdu. Bazıları tutuklandı. Polis, Bakü'nün birkaç merkezi caddesinde insanların Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarına akını önlemek amacıyla kordon oluşturdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aniden bastıracak sele dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan 3 ülkeyi örnek gösterdi: Biz de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeliyiz
Erdoğan ile Trump'tan kritik görüşme
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Temmuz Salı)
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Soylu paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Emniyetten videolu 15 Temmuz paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili skandal açıklama
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü sezonu kapattı
Marketlerin kurbanlık satışlarına üreticiler ve kasaplardan tepki
Hacamat temmuz ayı takvimi 2020 hangi günler yaptırılır?
Yorumlar