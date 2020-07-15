Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Azerbaycan ordusuna destek vermek amacıyla Bakü'de çok sayıda kişi yürüyüş yaptı. İzinsiz yürüyüşe katılanlara polis de destek verdi.

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre yürüyüşe binden fazla kişi katıldı. Ama henüz resmi rakamlar mevcut değil. Mitinge katılanları vatansever sloganlar atıp Azerbaycan'nın başkentinde, merkez sokaklarında yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte; 'Karabağ bizim', 'Yaşasın Ordumuz', 'Askerler ileri', 'Başkomutan, seferberlik ilan et' gibi sloganlar atıldı.

Meclis binasına girmeye çalıştılar

Katılımcılardan bir grup meclis binasına girmeye çalıştı ama polis tazyikli su kullanarak bu girişimi durdurdu. Bazıları tutuklandı. Polis, Bakü'nün birkaç merkezi caddesinde insanların Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarına akını önlemek amacıyla kordon oluşturdu.