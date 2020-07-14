Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Temmuz Salı)

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar 1.000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 14 Temmuz 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 43 bin 231 yeni test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 720 oldu.

"Tekrar 1000'in altındayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tekrar 1.000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" ifadelerini kullandı.

TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SmeQuZYarl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020