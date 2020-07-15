Mersin'de köpeğe çarpıp ölümüne neden olan sürücü kaçtı

MERSİN'de yola çıkan köpeğe çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredeki diğer köpekler ise yerde yatan köpeğin başında bekledi.

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Mersin'de yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, yakındaki bir sitenin sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek, kurtarılmadı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin köpeğe çarptığı ve sürücüsünün kaçtığı, metrelerce sürüklenen köpeğin başında diğer köpeklerin beklediği görüldü.

Başka bir güvenlik kamerasına ise yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobilin çarptığı, ayağı kırılan köpeğin ise can havliyle sekerek kaçtığı yansıdı.