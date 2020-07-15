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Serie A'da Atalanta fırtınası! Brescia'ya yarım düzine gol

Serie A'da bol gollü geçen mücadelede kazanan ev sahibi takım Atalanta oldu. 6-2'lik skora Mario Pasalic öncülük etti.

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İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında Atalanta evinde Brescia'yı 6-2 mağlup etti.

Pasalic Hat-trick yaptı

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 2', 56', 59' Mario Pasalic(3), 25' Marten De Roon ve 30. dakikada Duvan Zapata'dan geldi. Düşme hattındaki Brescia'nın gollerini ise 8' Ernesto Torregrossa ve 84' Nikolas Spalek kaydetti.

Maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşen Atalanta böylece son 11 haftada 10. kez
kazandı.

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