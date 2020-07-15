BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 398,95
HABER /  YEREL

İzmir'de eski eş cinayetinin sebebi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de tartıştığı yeni boşandığı eşini bıçak darbesiyle öldüren zanlının ifadesinde; 'Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim' dediği öğrenildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay Seferihisar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana geldi. Sultan K. (32) isimli kadın, iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı kadına sapladı.

Dün ameliyatta hayatını kaybetmişti

Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı. Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların velayeti annesine verildi diye cinayeti işlemiş

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erdal D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tolga Karel'den flaş bir karar daha! Amerika'da TIR şoförü olmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona aşısı son aşamaya hazır! 30 bin kişi üzerinde denenecek
Erdoğan'dan 'Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun' teklifine yanıt: Doğru olmaz O planlandı
Erdoğan'dan 15 Temmuz değerlendirmesi: Karşılaştığımız sıkıntıların en kalleşçesiydi
Koronavirüsle mücadele! Kurban Bayramı’nda bazı illere kısıtlama getirilebilir
Mini istihdam paketi! İşten çıkarma yasağı 1 yıl daha uzatılacak
Erdoğan 3 ülkeyi örnek gösterdi: Biz de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeliyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'dan Selçuk İnan'a transfer teklifi
Bağcılar'da çok sayıda işyerinde yangın
Otomobil TIR'n altına girdi: 2 ölü 1 yaralı
Kartal'da makas macerası ölümle bitti
Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'ı satın aldı Türk halkından destek istedi
Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi verilecek mi son haber
Yorumlar