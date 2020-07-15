Tolga Karel'den flaş bir karar daha! Amerika'da TIR şoförü olmuştu
Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp ABD'de TIR şoförü olmuştu, yeni bir radikal karar daha aldı.
2005 - 2010 yıllarında yayımlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Yaprak Dökümü ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.
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Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
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Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.
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Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.
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