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Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'dan Selçuk İnan'a transfer teklifi

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da transfer çalışmaları sürüyor. 

"Selçuk İnan ile görüşmemiz oldu''
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan "Selçuk İnan ile görüşmemiz oldu. Ama herhalde kendisi Galatasaray'da devam edecek. Şu an için net bir durum yok ama istiyoruz. Memleketimizin çocuğu; Karaağaçlı, Arsuzlu. İstemedik değil ama henüz netleşmedi. Sanırım Galatasaray'da devam edecek.

''Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum" 
En son aldığım bilgi bu. Görüştük, istedik. Bize gelmeyi düşünüp düşünmediğini sorduk. 1-2 hafta oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum" 

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