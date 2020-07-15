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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Özlü, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu kez "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım." notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.  Özlü, antikor ve aşı konusunda henüz net bir sonucun elde edilemediğini belirtti.

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları ve antikor konusuna değinen Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul"

"Hiç kimse kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin"

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Özlü, "Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen" ifadelerini kullandı.

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