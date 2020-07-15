Gelecek Partili Özdağ: Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi; almadım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekili adayı olduğunda seçim çalışmaları için Fethullah Gülen'in kendisine bir çanta dolusu para gönderdiğini ancak almadığını açıkladı.

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TV5 ekranlarında Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Ankara Kulisi programında konuşan Eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalar yaptığı sırada FETÖ ile ilgili anlattığı anısı gündem yarattı.

"Devlet bir kişinin bir partinin olmaz"

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "FETÖ’cülerin her birinin arka bagajı varmış. Devletti ele geçirmeye çalıştılar. Devlet ele geçmez. Devlete sahip çıkılır. Devlet ele geçirilmez. Devlet bir kişinin olmaz, devlet bir partinin olmaz" diye konuştu.

"Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi"

'Milletvekili adayı olduğunda Fethullah Gülen'in kendisi için bir para çanta dolusu para gönderdiğini' söylen Özdağ şöyle konuştu:

Devlet onlardan daha iyi okul yapmalıydı. Ben bir defa gittim onların organizasyonlarına. Bir daha da gitmedim. ‘Gitmem bir daha’ dedim. ‘Ben milletvekiliyim, milletin temsilcisiyim” dedim. Ben vekil adayı olduğumda Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi. İade ettim. Yanımda iki üç arkadaşım vardı. ‘Selçuk alma dedim. Sen kimsenin vekili olma, Sen sadece ve sadece Manisalıların, milletin vekili ol’ dedim. Bu para benim mi götürün bunu hayır kurumlarına verin dedim. Sabah beni aradıklarında çok kızgındılar. O parayı kabul etmedim.