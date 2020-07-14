15 Temmuz'da FETÖ'cülerin ezdiği araçlar Meclis'e getirildi
15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören araçlar, yarın düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis'e getirildi.
Sergilenen hasarlı araçlar arasında tanklar tarafından ezilen, uçak ve helikopterlerden açılan ateşle vurulan ticari taksi, polis araçları ve vatandaşlara ait otomobiller yer alıyor.
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Araçlarda tankların palet izleri ve mermi delikleri hala görülebiliyor. İşte kara geceyi adeta özetleyen o otomobiller...
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