15 Temmuz resmi tatil mi hastane, eczane ve bankalar açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi 2019 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Peki, Çarşamba günü olan 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?

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15 Temmuz resmi tatil mi 2020 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişi sonrası Demokrası ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Peki, Çarşamba günü yaşanacak olan 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte, o detaylar;



Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz 2020 tarihinde bankalar hizmet veremeyecek.

Dolayısıyla EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.



TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.



EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sisteminin müşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.



Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.