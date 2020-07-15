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Dolarda günün ilk rakamları! 15 Temmuz dolar euro ne kadar?

Dolar/TL son 1 aydır olduğu gibi bugüne de 6,86 seviyelerinde yatay seyirle başladı. Bugün Türkiye'de '15 Temmuz' dolayısıyla piyasalar kapalı.

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Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dünyada artan koronavirüs vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.

Dolar/TL 6,86, euro/TL 7,82 seviyelerinden başlarken Türkiye’de bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.

ABD’de endeks

ABD’de endeksler koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,13 artışla 26.642,59 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,34 artarak 3.197,36 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artışla 10.488,58 puana yükseldi.

Öte yandan önceki gün Avrupa borsaları ve Borsa İstanbul ise günü düşüşle tamamladı.

Altın fiyatları 15 Temmuz 
  • Gram altın / Alış: 398,56 - Satış: 398,64
  • Çeyrek altın / Alış: 648,00 - Satış: 656,90
  • Yarım altın / Alış: 1.295,90 - Satış: 1.312,10
  • Cumhuriyet altını / Alış: 2.591,90 - Satış: 2.614,30
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