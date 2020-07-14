Ayasofya'nın ibadete açılmasını Türk halkı ne kadar destekliyor! Bomba anket sonuçları
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı halktan büyük destek görüyor. GENAR'ın anketine göre, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yüzde 69,5 destek gelirken yüzde 30,5 ise karara destek vermedi.
Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında aldığı karar ile ibadete kapatılarak müze statüsü verilen Ayasofya, Danıştay'ın bozma kararı ile camiye dönüştürüldü. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk naman 24 Temmuz'da kılınacak.
111
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından GENAR araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. GENAR'ın araştırmasında çoğunluğun Ayasofya'nın açılmasını istediği görüldü.
211
Karara destek yüzde 69,5
Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde GENAR'ın yaptığı son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin açılmasına destek verdiğini ortaya koydu.
311
Karşı çıkanlar yüzde 30,5
GENAR Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti.
411