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Ankara merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu! 60 kişiye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 ilde operasyon başlattı. Operasyonda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. 

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