BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 400,43
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Akbank'a BDDK'dan 155.5 milyon lira koronavirüs cezası! Talimatlara uymadığı için

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) koronavirüs etkilerinin sınırlandırması hakkındaki talimatlara aykırı işlemlerde bulunduğu gerekçesiyle Akbank'a 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesti.

Abone ol

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) tarafından 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada "İdari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır" denildi.

Akbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.

İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.”

Akbank'a kesilen cezanın gerekçesi olarak koronavirüs etkilerinin sınırlandırılması yönündeki BDDK talimatına uymaması gösterildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Kaç FETÖ'cü gözaltına alındı? Kaç FETÖ'cü tutuklandı
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
Gelecek Partili Özdağ: Fethullah Gülen bana bir çanta dolusu para gönderdi; almadım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Korona aşısı son aşamaya hazır! 30 bin kişi üzerinde denenecek
Erdoğan'dan 'Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun' teklifine yanıt: Doğru olmaz O planlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser
Ömer Halisdemir kimdir nereli kısaca Ömer Halisdemir hayatı
Dolarda günün ilk rakamları! 15 Temmuz dolar euro ne kadar?
Milan eski Fenerbahçeli Simon Kjaer için kararını verdi
Fatih'te tarihi surlarda çökme
BİLSEM sınav sonuçları 2. sınıf açıklandı mı MEB
Yorumlar 1 yorum