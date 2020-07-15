Bavulu bileti hazırdı evine gidecekti üniversiteli Esra'yı PKK kaçırdı

"Onun eşyalarını kokluyorum"

Kızının bir an önce dönmesi için gözyaşları ile dua eden anne Fatma Özkan, ”Kızımı çok seviyorum ve kapımız her zaman açık ona bir an önce dönmesini ve ona sarılmayı istiyorum. Onun eşyalarını kokluyorum ve teselli oluyorum geceleri uykum kaçınca eşyalarını koklayıp fotoğraflarını öpüyorum yıllardır. Kızım ne olur evine dön, bizler seni çok seviyoruz” dedi.