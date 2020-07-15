İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti.

Beraberindekilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası kısmında bulunan anıta gelen Yerlikaya, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın okuduğu Kuran-ı Kerim'i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti.

Yerlikaya 15 Temmuz gecesi şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu duvarın önünde dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.

"Saygı ve hürmetle anıyorum"

Ziyarete ilişkin Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yerlikaya, Günün ilk ışıklarıyla, #15Temmuz Şehitler Anıtı’nda Aziz Şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Vatanımıza, bayrağımıza, milli irade, demokrasi ve hürriyetimize kast eden, hain FETÖ’cülere karşı, canlarını ortaya koyarak destan yazan, şehit ve gazilerimizi saygı ve hürmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.