DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı '15 Temmuz' paylaşımı

DEVA Partisi lideri Babacan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız"

Babacan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

FETÖ’nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıldönümünde, darbenin karşısında dururken canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir.

FETÖ’nün #15Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıldönümünde, darbenin karşısında dururken canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir.