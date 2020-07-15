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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı '15 Temmuz' paylaşımı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi lideri Babacan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız"

Babacan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

FETÖ’nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin yıldönümünde, darbenin karşısında dururken canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Darbelerin ve paralel yapılanmaların her zaman karşısındayız. Demokrasimize sahip çıkmak, hepimizin görevidir.

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