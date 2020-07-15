BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 400,23
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İBB önünde şehitleri anma töreni düzenlendi. Törene, İBB Başkanı İmamoğlu başta olmak üzere meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

Abone ol

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.

Belediyenin Saraçhane binası önündeki anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümündeki insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye önündeki program, Kur'an-ı Kerim okunması ve belediye önündeki şehitlik panosuna karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Ekinliğe meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı damda ölü bulundu
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı '15 Temmuz' paylaşımı
Türkiye için ikinci dalga korkutucu olabilir! Okulların açılması bulaşı artıracak
Raporlar ortaya çıktı! FETÖ ihanetinin faturası 1.3 trilyon TL
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Kaç FETÖ'cü gözaltına alındı? Kaç FETÖ'cü tutuklandı
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz'da 'Bu vatanı hainlere yedirtmem' deyip köprüde şehit olan Barış Efe mezarı başında anıldı
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Cuntacı askerleri karakola götürürken şehit olan polisin babası oğluyla gurur duyuyor
Milli uydumuzu 2022 yılında uzaya göndereceğiz
FETÖ şüphelileri, yakalanmamak için 'ByLock'u isimsiz kullanmış
PTT bugün açık mı 15 temmuz PTT kargo çalışıyor mu?
Yorumlar