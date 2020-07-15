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PTT bugün açık mı 15 temmuz PTT kargo çalışıyor mu?

Bugün yani 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü yurt genelinde çeşitli törenlerle kutlanacak. Hain FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yılı olan 15 Temmuz resmi tatil. Bugün PTT'ler açık mı sorusu ise vatandaşların gündeminde. Bugün PTT şubeleri kapalı olacak fakat merkezlerde bulunan PTT'ler açık olabilir bu nedenle gitmeden bilgi almanızda yarar var.

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15 Temmuz resmi tatil mi 2019 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Peki, Çarşamba günü olan 15 Temmuz'da hastaneler, PTT'ler ve eczaneler açık olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2020

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından Demokrası ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilirken resmi tatil olarak da Resmi Gazete'de yer aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ PTT, BANKA VE NOTERLER AÇIK MI?

Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için PTT, banka ve noterler hizmet vermeyecek, kapalı olacaklar. Eczaneler ise nöbetçi eczane durumuna göre çalışacaklar.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANE VE PTT AÇIK MI?

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.

Eczaneler ise, 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

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