Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz' anması! Erdoğan çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na darbe girişiminde gazi olanlarla birlikte çelenk bıraktı.Abone ol
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından saat 12.00'de TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak.
15 Temmuz gazileriyle birlikte çelenk bıraktı
Beştepe'deki ilk tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz'da gazi olanlar tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından başından vurularak gazi olan Turgut Aslan da katıldı.
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