BIST 117.741
DOLAR 6,87
EURO 7,85
ALTIN 400,23
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '15 Temmuz' anması! Erdoğan çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na darbe girişiminde gazi olanlarla birlikte çelenk bıraktı.

Abone ol

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştiriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından saat 12.00'de TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak.

15 Temmuz gazileriyle birlikte çelenk bıraktı

Beştepe'deki ilk tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz'da gazi olanlar tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından başından vurularak gazi olan Turgut Aslan da katıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti! İşte Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Rusya ile uçuşlar bugün başlıyor! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu
Meral Akşener'in koruma polisinin korona testi pozitif çıktı
Antalya'da cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı damda ölü bulundu
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan çarpıcı '15 Temmuz' paylaşımı
Türkiye için ikinci dalga korkutucu olabilir! Okulların açılması bulaşı artıracak
Raporlar ortaya çıktı! FETÖ ihanetinin faturası 1.3 trilyon TL
ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı ilçe belediye başkanları AK Parti’ye geçti
Eljero Elia'dan kulübü Başakşehir'e sitem: İki kulüple anlaşmıştım
Umut Nayir, son testinin negatif olduğunu açıkladı
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararı: Trump'ın Türk çeliğine getirdiği ilave vergi anayasaya aykırı
Çin'den 'ABD'nin Uygur Türkleri eleştirilerinin küresel tedarik zincirine zarar verdiği' iddiası
Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri
Yorumlar